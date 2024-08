Vorbild für Japans Jugend auf dem Innsbrucker Eis

Du warst nahe an der NHL dran, hast in der AHL und ECHL gespielt. Was reizt dich jetzt an der ICE?

Es ist eine interessante Liga. Ich habe sieben Jahre in Nordamerika gespielt und will mich jetzt in Europa durchsetzen. Ich möchte ein Vorbild für die japanischen Kids sein und ihnen zeigen, dass man als Japaner auch in einer starken Liga in Europa spielen kann. Ich habe aber auch meinen Traum von der NHL noch nicht aufgegeben. Bisher hat es ja noch nicht geklappt. Hoffentlich kann ich mit guten Statistiken in Innsbruck wieder auf mich aufmerksam machen. Man weiß ja nie, was noch passiert. Ich will auf jeden Fall bestmöglich vorbereitet sein, falls ich die Chance dazu bekomme.