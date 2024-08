Fernpass-Wirbel: Da soll sich noch einer auskennen

Das ist kühn und gewagt. Weil es in etwa so ist, wenn mir meine Frau sagt, dass es ihr schlecht geht (warum auch immer), ich ihr dann entgegne, dass sie sich irrt. Und als Beweis lege ich ihr ein Attest meines Hausarztes vor, in dem er mir – auf meine Bitte hin – sinngemäß reinschreibt, dass es meiner Frau eh’ gut geht, sie das aber nicht kapiert.