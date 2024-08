Fahrradfahrer (15) von Alkolenker „abgeschossen“

Kurz vor 1.30 Uhr ereignete sich der verheerende Unfall. Der 41-jährige einheimische Autolenker war, wie die Polizei schildert, in Elbigenalp auf der Lechtalstraße in Richtung Grünau unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte der Jugendliche in diesem Bereich mit dem Fahrrad die Fahrbahn überqueren.