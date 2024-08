Biker (58) kracht gegen Felswand – schwer verletzt

Schrecklicher Verkehrsunfall am Mittwochabend am Tiroler Fernpass: Ein Motorradlenker (58) kam von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen die angrenzende Felswand. Der Einheimische erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.