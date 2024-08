Der eigene Chef sein – das wird durch EPU möglich

Meistens viel Berufserfahrung

Mehr Frauen als im Bundesschnitt wagen in NÖ als Einzelkämpferinnen den Weg in die Selbstständigkeit. 48 Prozent der EPUs sind hier in weiblicher Hand. Höher als im Durchschnitt ist auch das Alter bei der Gründung. Das liegt in NÖ bei 38 Jahren. „Damit können die heimischen Ein-Personen-Unternehmen meist bereits auf eine länger Berufserfahrung zurückgreifen“, betont Birgit Streibel-Lobner, die EPU-Sprecherin in der Wirtschaftskammer .