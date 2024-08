Ärger am Würstelstandl: Wohin mit Pfandflaschen?

Auch in der Steiermark herrscht Unmut: „Ich bin in der glücklichen Lage, ein Lager zu haben. Aber trotzdem: das Stapeln, das Zählen“, sagt Gerd Gutmann beim „Krone“-Besuch am Grazer Hauptplatz. Er habe bereits Coca-Cola und auch das Marktamt kontaktiert, um Details zu erfahren. Sie würden einen Automaten zwischen die Stände gestellt bekommen, hieß es. So richtig schlau wurde er aber nicht aus den Gesprächen: „Es ist typisch österreichisch – sie machen ein Gesetz und wissen nicht, wie sie es handhaben“, sagt Gutmann.