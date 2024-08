Hummels zu Brighton? Freundin modelt für Augsburg

Cavanis in Augsburg-Montur

Zumindest halbernst wurde am im medialen Getümmel am Mittwoch indes auch der FC Augsburg mit Hummels in Verbindung gebracht. Auch nicht völlig aus der Luft gegriffener Weise. Immerhin präsentiert eine junge Dame namens Nicola Cavanis das neue Augsburg-Trikot. Und die ist nicht nur Model und Influencerin, sondern seit Kurzem auch offiziell Herzdame von einem gewissen Mats Hummels.