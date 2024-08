Meisterpokal bleibt in Stromleitung hängen

Nachdem sie die Meisterschaft gewonnen hatten, fuhren die Kicker und das Trainerteam in einem offenen Bus durch die Straßen und ließen sich von ihren Fans feiern. Just in dem Moment, als der Bus unter einer Stromleitung durchfuhr, reckte ein Spieler den Pokal in die Höhe.

Funken sprühen

Die Trophäe verfing sich in der Leitung und verursache einen Kurzschluss, Funken sprühten in alle Richtungen. Glück im Unglück: Niemand im Bus, und auch nicht am Boden kam zu Schaden.