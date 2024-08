Irre! Armenier-Goalie trifft aus über 90 Metern

Gerade war im Hinspiel des Duells mit den Griechen Minute 66 angebrochen, da bekam Noah-Tormann Čančarević einen Rückpass zugespielt, zu genau waren die Passwege für ein sauberes Herausspielen von hinten zugestellt. Nun sollte es also der 34-jährige Routinier, ein in Armenien eingebürgerter gebürtiger Serbe, richten. Wie es Čančarević dann aber richtete, das hatte so zuvor niemand erwartet …