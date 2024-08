Neue Ära: Das ist alles neu bei Bärnbach/Köflach

Die neue Zeitrechnung läutete Otto Kresch Montagvormittag in seiner Firmenzentrale XeNTiS in Voitsberg ein. „Wir gehen in eine neue Ära“, sagte der Langzeitpräsident und präsentierte mit der „Volksbank“ auch einen neuen Sponsor. Mit Trainer Risto Arnaudovski, Sportchef Wolfgang Smon sowie Jugendleiter Armin Hrassnig ist die sportliche Kommandobrücke außerdem komplett neu besetzt.