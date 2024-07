Der alte Bekannte will neue Zeitrechnung einläuten

In den vergangenen Jahren war Bärnbach/Köflach ein gern gesehener Gegner in der HLA, lieferte stets artig die Punkte ab. Den Klassenhalt schaffte der ehemalige Meister meist nur mit viel Glück. Doch mit diesen tristen Zeiten soll jetzt Schluss sein. „Ich will einen Unterschied zu früher machen, eine neue, erfolgreiche Zeit einläuten“, betont Risto Arnaudovski, der 2014/15 als Legionär in der Weststeiermark auflief.