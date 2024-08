Die „Warteschleife“ kann so richtig nervig sein

Doppelpartner fiel vor Kitzbühel aus

Die Zeit ist jedoch aktuell absolut kein „Freund“ von Alexander: Das 1000er-Event in Cincinnati muss er wohl streichen, auch Winston-Salem (ab 18. August), das Vorbereitungsturnier für die US Open, und das vierte Grand Slam 2024 in New York, rücken in Riesenschritten näher. „Man weiß ja auch nicht, wie sich die Muskelverletzung von Luggi (Lucas Miedler/Faserriss im Oberschenkel) entwickelt.“ Der angestammte Doppelpartner fiel vor Kitzbühel aus, ein Einsatz für die US-Tour ist nur schwer vorstellbar.