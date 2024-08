Mehr Gästebetten: Land hilft mit 32 Millionen Euro

Konkret hat das Land in den vergangenen drei Jahren 1600 Fremdenverkehrsprojekte mit insgesamt rund 32 Millionen Euro gefördert. Mit Hilfe dieser Zuschüsse entstanden etwa das Hotel Garni in Zwettl, das Refugium Lunz, das Hafnertec in Wieselburg oder die Kittenberger Chalets in Schiltern. Insgesamt stehen nun um 1000 Betten mehr im 3- bis 4-Sterne-Segment in Niederösterreich zur Verfügung als zuvor.