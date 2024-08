Ausgesetzter Husky darf ins nordische „Paradies“

Integration in das Rudel klappte schon mehrfach

„Die Integration in mein Rudel mit 35 Tieren klappte schon öfters problemlos“, verweist Eigentler auf vierbeinige „Einwanderer“ aus Kanada, Alaska oder Norwegen. In seinem Husky-Camp in Sveg (Mittelschweden) beherbergt er im Sommer vor allem Kinder. Im Winter unternimmt er mit Erwachsenen teils mehrtägige Ausfahrten. „Je nach Charakter findet ein Hund binnen drei Monaten seine Rolle im Rudel“, so Eigentler.