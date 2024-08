Obwohl Frau ihn in Arm biss, wurde Ex weggewiesen

Auch für die beiden Töchterchen des Paares war es ein traumatisierendes Ereignis, das sich im Pielachtal (Niederösterreich) vor deren Augen abspielte. Denn deren Papa – er ist von der Mama seit Monaten geschieden – wollte sie lediglich, wie bei der Scheidung vereinbart, fürs Wochenende zu sich nehmen. Doch plötzlich wurde die Kindesmutter aggressiv und biss den Mann sogar so kräftig in den Unterarm, dass der 55-Jährige von der per Notruf alarmierten Polizei erstversorgt werden musste.