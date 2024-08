Big Ben: „Ich bleibe der Schnellste aller Zeiten!“

Seit Olympia 1988 in Seoul läuft der größte Dopingskandal der Geschichte wie ein Schreckgespenst bei allen Spielen mit. Ben Johnson wurde nach seinem vermeintlichen 100-m-Sieg in 9,79 vor Carl Lewis (9,92) des Dopings überführt und 1993 nach einem neuerlichen Dopingfall lebenslänglich gesperrt. Was macht „Big Ben“ jetzt? In einem Telefon-Interview von Paris nach Toronto berichtet Ben Johnson, 62, über seine Vergangenheit, sein heutiges Leben, über seine Prognosen für den Sprint („Noah Lyles kommt nicht aufs Podium!“) und sein neues Buch mit dem sehr provokanten Titel „World’s Fastest Man“, womit er nicht Usain Bolt, sondern sich selbst meint…