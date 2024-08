Generation 50+ stellt ein Drittel der Arbeitslosen

Forderung realitätsfremd

Allerdings, mit der Realität am heimischen Arbeitsmarkt passt diese Forderung nicht zusammen. Denn die aktuelle AMS-Bilanz zeigt: In Niederösterreich ist jetzt schon mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen älter als 50 Jahre. Im Juli ist deren Zahl wieder um mehr als 1400 – oder 7,2 Prozent – angewachsen. Doch auch Jüngere haben es bei der Job-Suche in Niederösterreich nicht leicht. Im Gegenteil. In der Gruppe der Arbeitslosen bis 24 Jahre ist das Plus mit mehr als 4200 Personen oder 11,2 Prozent sogar am größten.