Fix! Dortmund verpflichtet DFB-Spieler Pascal Groß

„Verleiht uns neue Facetten“

„Wir sind sehr froh, dass wir Pascal zurück in die Bundesliga holen können. Mit seiner Ruhe am Ball, seinem herausragenden Pass- und Positionsspiel und seiner Vielseitigkeit verleiht er unserer Mannschaft neue Facetten“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzt: „Pascal ist aber auch ein Schlitzohr und strahlt in vielen Räumen direkte und indirekte Torgefahr aus. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern und uns mit seinem Siegeswillen und seiner Persönlichkeit verstärken wird.“