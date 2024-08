Alkolenker sorgte für Unfall und raste über Grenze

Am Mittwochabend krachte es auf der Autobahn an der Grenze zu Slowenien: Ein 36-jähriger Slowene verursachte gegen 18.30 auf der Rampe A 2/A 9 einen Unfall mit Sachschaden – und fuhr anschließend einfach weiter. Ein am Unfall beteiligtes Auto fuhr ihm daraufhin nach und alarmierte die Polizei.