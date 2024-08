AT&S schreibt ein Minus von acht Millionen Euro

Stellenabbau notwendig

Im Mai dieses Jahres wurde daher veröffentlicht, dass bis zu 1000 Stellen weltweit im Unternehmen gestrichen werden müssen. „Um dem weiterhin erwarteten Preisdruck in der Industrie entgegenzuwirken, haben wir unsere bereits laufenden Effizienzprogramme weiter intensiviert. In diesem Zusammenhang wird es neben zahlreichen anderen Kostensenkungseffekten auch zu einem Abbau von bis zu 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den bestehenden Standorten kommen“, formulierte Konzernchef Andreas Gerstenmayer.