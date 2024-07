Wenn die Hitze zur Gefahr wird: Diese Tipps helfen

Kinder in der Risikogruppe

„Die Gefahr für hitzebedingte Erkrankungen wie Austrocknung bzw. Dehydration, Hitzeerschöpfung, Hitzschlag, Hitzekrämpfe und Sonnenstich nimmt damit auch zu“, warnt Sabine Scholl-Bürgi, Oberärztin an der Pädiatrie I der Universitätsklinik in Innsbruck. „Zu den Risikogruppen gehören neben älteren Menschen sowie Schwangeren auch Kinder und Kleinkinder.“