KPÖ schafft‘s auf Stimmzettel für Nationalratswahl

Bereits bei der Wahlbehörde in St. Pölten eingebracht haben die Kommunisten ihre Landesliste für die Nationalratswahl am 29. September. Als Spitzenkandidatin ist Nina Aigner gereiht. Die Kindergartenpädagogin geht als dunkelrotes Sprachrohr vor allem in Bildungsfragen ins Rennen, kündigt Tobias Schweiger, Bundessprecher der Partei, an.