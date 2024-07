Blitzschlag löste in Osttirol Brand am Berg aus

Einsatz für die Feuerwehr und die Crew des Polizeihubschraubers am frühen Sonntagabend in Obertilliach in Osttirol: Ein Blitzschlag hatte am Berg in rund 1900 Metern Seehöhe einen Brand ausgelöst. Die Einsatzkräfte und Löschwasser mussten mit dem Helikopter zum Brandort geflogen werden.