Deja-vu für Golling – Kapitän als Elferheld

Obwohl in der zweiten Landescup-Runde ja erst das zweite Pflichtspiel der neuen Unterhaus-Spielzeit ansteht, kamen beide Salzburgligisten dezimiert zum Duell. Golling musste etwa auf Goalie Pilotto (Sehnenriss in der Hand) und den reaktivierten Alihodzic (Kreuzbandriss) verzichten. Eugendorf hatte indes schon in Runde eins Barkmann verloren, setzt ebenfalls aktuell auf Ersatzkeeper Hetzer. Das Spiel ließ wie schon im Juni nicht an Dramatik zu wünschen übrig. Nach der Pause wurde es hektisch: Sevkan sah die Ampelkarte, trotzdem stellten die Hausherren auf 2:1 durch Poindl.