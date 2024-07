Tour mit Stand-Up Paddle endet mit Sturz in Inn

Ereignet hat sich der Vorfall am Freitag um kurz vor 14.30 Uhr. Der 40-Jährige war im Gemeindegebiet von Ötztal-Bahnhof mit dem Stand-Up Paddle auf dem Inn von Imst in Richtung Haiming unterwegs. „Aufgrund der Strömung dürfte sich das Stand-Up Paddle gedreht haben, wodurch der Sportler in den Inn fiel“, heißt es von den Ermittlern.