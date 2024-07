Tschechien will mit TAL weg vom Russen-Rohöl!

Auf die Transalpine Ölleitung Österreich GmbH – kurz TAL – kommt ein neues Großprojekt zu. Die Firma, die ihren österreichischen Firmensitz in Matrei in Osttirol hat, durfte dafür vor Kurzem eine Delegation der tschechischen Regierung sowie des TAL-Gesellschafters MERO ČR in ihrem Pumpwerk im Ortsteil Gruben begrüßen. Der Grund für den Besuch: Ab 2025 möchte man unabhängig von russischem Rohöl werden.