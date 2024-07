Graz liefert heuer den „Jedermann“-Hingucker

Regisseur Robert Carsen hat den internationalen Blick auf das Stück, hat er damit auch dem Teufel ein neues Gesicht gegeben?

Mich hat es immer gestört, dass der Teufel im „Jedermann“ zur Klamauk-Nummer verkommen ist, auch die Verkleidung habe ich als sehr merkwürdig empfunden. Ich hatte Angst, weil ich keine Nummer sein wollte und dem Teufel mehr Raum, Durchsetzungskraft und Ernsthaftigkeit geben wollte. In dieser Überlegung habe ich gemeinsam mit dem Regisseur Robert Carsen die Rolle des Teufels entwickelt, der sich auch äußerlich nicht verwandeln muss. Er braucht keine Hörner, muss, nicht als Belzebub auf die Bühne kommt und sich auf den Schwanz steigen. Der Teufel kann in verschiedenen Gestalten auftreten, so auch in der Figur des „Guten Gesell“. Das finde ich als Schauspieler auch spannender, die Gefährlichkeit des Teufels nicht in den üblichen Requisiten, sondern aus dem Schauspiel und Text heraus faszinieren zu lassen.