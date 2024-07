Tennis-Profi Oswald wird Trainer eines 15-Jährigen

„Werde noch Bundesliga in Deutschland spielen“

Tennis wird aber dennoch eine Rolle in seinem Leben spielen. „Ich werde noch ein bisschen Bundesliga spielen in Deutschland und dann starte ich mein Engagement als Coach. Ich werde einen 15-Jährigen betreuen, der Profi werden will. Ihm gebe ich nun meine Expertise weiter“, verrät Oswald. Dem Tennissport werde er somit treu bleiben: „Im Herzen bleibe ich immer ein Tennisfan, deshalb habe ich es auch so lange ausgehalten.“