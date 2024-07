Seil von Aufzug gerissen: Mann stürzt in die Tiefe

Gegen 13 Uhr ereigneten sich in Gumpoldskirchen im Bezirk Mödling dramatische Szenen in einem Gastronomiebetrieb. Beim Verladen mehrerer Fässer in einen Lastenaufzug riss vermutlich das Stahlseil des Lastenaufzugs. Folglich sauste die Liftkabine zwei Stockwerke in die Tiefe – auch ein 56-jähriger Mann, der die Fässer in den Aufzug transportierte, wurde mitgerissen. Er wurde in einem Keller unter dem Lastenaufzug eingeklemmt.