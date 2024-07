Crash zwischen Moped und Motorrad: Zwei Verletzte

Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war am Mittwoch gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der L413 von Kaindorf in Richtung Dienersdorf unterwegs. Er überholte dabei einen 15-jährigen Mopedlenker, just als dieser nach links in einen Weg abbiegen wollte. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß.