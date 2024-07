Bei Unfall auf Baustelle das Bewusstsein verloren

Von der Feuerwehr geborgen

Beim Herablassen des Schalelementes traf dieses aus bislang unbekannter Ursache den Arbeiter am Kopf. Zum Glück trug der Mann einen Helm. „Er konnte das Schalelement noch selbst erfassen und vom Baukran lösen, ehe er sich niedersetzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor“, so die Ermittler. Die anwesenden Mitarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde von der alarmierten freiwilligen Feuerwehr Wörgl mittels Drehleiter geborgen und von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.