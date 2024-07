Tara: „Ich will einen Mann nicht erziehen müssen“

Sind Sie mittlerweile mehr in Ihrer Wahlheimat London als in Wien?

Ich habe in London eine Wohnung, aber bin viel öfter in Wien – was sich beruflich so ergibt. London ist nicht die Stadt meiner Träume, aber in Europa ist sie als Nebenwohnsitz die beste Stadt für mich. Sie hat mittlerweile fast neun Millionen Einwohner, also mehr als ganz Österreich. Da geht schon sehr viel ab.