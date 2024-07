Pkw landet bei Crash in dicht bewachsener Botanik

Riesenschreck für eine Mutter (58) und ihre Tochter (17) am Dienstagnachmittag in Tirol: Aus unbekannter Ursache kam das Duo auf der Zillertaler Bundesstraße mit dem Auto kurz vor dem Brettfalltunnel in Schlitters von der Fahrbahn ab und stürzte ins Gebüsch. Beide konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Die Feuerwehr musste die Unfallstelle erst einmal freischneiden, ehe das Wrack geborgen werden konnte.