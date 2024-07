Liebe macht Rehe blind für die Gefahren der Straße

15.000 Rehe sterben auf Straßen in NÖ

„Bei diesem ziellosen Verhalten wechselt das Wild auch vermehrt in hohem Tempo über Straßen“, betont Landesjägermeister Josef Pröll und appelliert an Autofahrer, darauf mit erhöhter Vorsicht zu reagieren. Ohnehin gelten Rehe als das durch den Straßenverkehr am stärksten gefährdete Jagdwild im Land. Die heimischen Waidmänner untermauern das mit konkreten Zahlen: Jährlich fallen mindestens 30.000 Wildtiere in Niederösterreich motorisierten Fahrzeugen zum Opfer. Rund die Hälfte davon sind Rehe.