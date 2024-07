Bayern-Spielerinnen haben sich verlobt

„Sie hat mich wirklich beeindruckt“

„Ich fand Pernille erstmal als Fußballspielerin toll. Sie hat mich wirklich beeindruckt, sie war für mich next level. Ich hatte zuvor noch nicht mit einer so guten Spielerin wie ihr zusammengespielt. Ich war außerdem überrascht, wie bescheiden sie war, obwohl sie so viel Talent hatte. Und ein netter Mensch ist sie auch noch. Wir wurden gute Freunde und hatten dann einen gemeinsamen Freundeskreis, der viel zusammen unternommen hat“, sagte die 30-jährige Eriksson 2023 in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ über ihre ein Jahr ältere Teamkollegin.