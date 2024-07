Tickets für die Komödie „Zwei zu Eins“ gewinnen

„Zwei zu Eins“, eine große Liebes- und Freundschaftskomödie über Geld und Gerechtigkeit. Und eine Hommage an eine sehr besondere Zeit, in der alles möglich schien. Als Regisseurin fungiert Nadja Brunckhorst, welche seit Ihrer Darstellung der Christiane F. in „Wir Kinder vom Bahnhofszoo“ bekannt geworden ist.