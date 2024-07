„Folkshilfe“ servierte ein Ass nach dem anderen

„Unser eigenes Ding machen“

Auffällig ist, dass sich die Band in ihren Songs auf Dialekt spezialisiert hat. Warum? „Wir wollten von Anfang an unser eigenes Ding machen. Wir haben mittlerweile eine Nische kreiert, die nirgends so richtig hinpasst. Wir waren nie die Coolsten, deshalb sind wir aber auch nicht die Uncoolsten. Es gibt uns schon lange und jetzt bekommen wir diesen Wert immer mehr zurück – und zwar von einem so breiten Publikum, von links nach rechts, von oben bis unten und von jung bis alt. Das ist in einer Zeit, in der so extrem darüber diskutiert wird, wer zu welchem Lager gehört, sehr wichtig“, so Ritt.