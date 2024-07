Magenkrebs! Ex-Brasilien-Ass Moacir ist tot

Mit Atlético Mineiro die Staatsmeisterschaft gewonnen

Moacir galt und gilt als Legende von Atlético Mineiro, dem Traditionsklub aus Belo Horizonte, und hielt seine Knochen in 199 Spielen für den Klub hin. Drei Mal konnte er mit Atlético die Staatsmeisterschaft gewinnen, 1989, 1990 und 1992 – auch in der nur zwischen 1992 und 1999 ausgetragenen Copa Conmebol konnte er sich in die Siegerliste eintragen.