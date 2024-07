Pkw überschlug sich und landete an Tankstelle

19 Florianis rückten Sonntagmorgen gegen 5 Uhr früh zu einem Unfall mit einem Pkw in Großweißenbach in der Gemeinde Großgöttfritz im Bezirk Zwettl aus. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr hatte sich ein Pkw überschlagen, das Auto landete am Dach liegend an einer Tankstelle.