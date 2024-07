„Anderen Leuten zu helfen, erfüllt mich sehr“

Lena Raidel zählt zu den vielversprechendsten Talenten im österreichischen Gewichtheben. Die 19-Jährige (Union Lochen) hat gute Chancen, im Herbst in Spanien zum ersten Mal an einer U20-WM teilzunehmen. Später im Jahr wartet die Europameisterschaft. Die Straßwalchenerin, die in der Kategorie bis 71 Kilogramm Körpergewicht startet, denkt aber bereits an die Zukunft.