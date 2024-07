So bringt Sie der VVT gratis zum Generali Open

Spezielle Fahrkarte plus Eintrittskarte

Aber Achtung: Damit Sie als Turnierbesucher das Angebot nutzen können, reicht es nicht, in Zug oder Bus das Eintrittsticket fürs Generali Open vorzuweisen. Zusätzlich brauchen Sie ein spezielles Öffi-Ticket, das Sie online generieren müssen. Eine genaue Anleitung mit Link finden Sie in der Grafik oben. Nur mit der Kombination aus VVT- und Turnierticket fahren Sie dann kostenlos zum Tennisturnier nach Kitzbühel.