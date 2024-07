Familie auf Diebestour: Bande schlug 33 Mal zu

Bande auch in Deutschland aktiv

Im Fahrzeug der Serben wurde das Einbruchswerkzeug wie Brecheisen und Bolzenschneider sowie gestohlenes Diebesgut sichergestellt. Die Männer im Alter von 16, 25 und 39 Jahren wurden festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Auf das Konto der Bande sollen auch zahlreiche Straftaten in Deutschland gehen.