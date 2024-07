Steiermark bekommt erste Kinder-Gesundheitszentren

Zu 14 bestehenden Primärversorgungszentren in der Steiermark sollen bald die ersten Einrichtungen dieser Art speziell für Kinder an den Start gehen. ÖGK und Ärztekammer haben nun die vertraglichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Die ersten Kinder-Gesundheitszentren entstehen in Zeltweg und Graz.