Charity-Stofftaschen gingen weg wie warme Semmeln

So geschehen ist das kürzlich wieder in Salzburg. Vivien Daniel studiert an der Fachhochschule Salzburg in Puch-Urstein Innovation und Management im Tourismus. Die junge Designerin entwarf eine Kollektion flippiger Stofftaschen und nähte diese selbst. Auch den Verkauf übernahm die Ostermiethingerin selbst. Mit Erfolg: Daniel nahm 1000 Euro ein. Der gesamte Erlös ging vor kurzem zu hundert Prozent an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Obfrau Claudia Kopp freute sich über den kreativen Einsatz für den guten Zweck.