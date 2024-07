Wann wird Plastikgeld zur Spesenfalle?

Im Urlaub lauern beim Zahlen und Abheben mit Plastikgeld Spesenfallen. In Euro-Ländern zahlt man am besten mit der Bankomatkarte. Eigene Bankomatbetreibergesellschaften können erhebliche Extraspesen verlangen, bis zu zehn Euro. Man sollte auf Angaben am Display achten und im Zweifel die Transaktion abbrechen. Bei Kreditkarten gibt es keine Spesen beim Zahlen. Bargeld mit der Kreditkarte abzuheben ist immer mit Kosten verbunden. Im Inland und Euro-Raum können 3 bis 3,3%, mindestens 2,50 bis 4 € vom Betrag anfallen.