Zauberhafter Ausflug in das mythische Arkadien

Ein arkadisches Hochfest konnte man auch bei der Styriarte in der List-Halle erleben. Dorothee Oberlinger entlockte ihren Blockflöten (in allen Größen und Tonlagen) eine ganz erstaunliche Farbvielfalt. Vieles, was eigentlich für Oboe geschrieben war, übertrug sie auf ihr Instrument – und das so, als hätten die Komponisten nie etwas anderes erdacht. Virtuos ließ sie eine Natur aufblühen, die prachtvoller nicht sein kann.