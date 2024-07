Reiselust ungebrochen: Steirer im Urlaubsfieber

Reisen mit dem Zug gewinnen an Beliebtheit

Gereist werde je nach Ziel mit dem Flugzeug, dem Auto oder per Reisebus. „Aber auch die Bahn gewinnt immer mehr an Relevanz. Es ist zwar nicht die Masse, die mit dem Zug verreist, aber es wird zusehends beliebter.“ Doch es muss für die Steirer nicht zwingend ein Badeurlaub sein. „Auch der Städteurlaub in Europa ist gefragt. Vom Frühling über den Sommer bis in den Herbst“, so Schlögl. Heuer stehe mit Flug ab Graz Sonderborg, eine bezaubernde Stadt in Dänemark, hoch im Kurs. „Da gibt es nur mehr wenige Plätze.“