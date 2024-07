Ralf Rangnick sucht Österreichs Stars der Zukunft

Rund ein Monat nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM in Deutschland bastelt Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick im wahrsten Sinne des Wortes bereits an der Zukunft. Zum dritten Mal bittet der Deutsche zum Perspektivspielerlehrgang, bei dem von 28. bis 31. Juli in Lindabrunn die ÖFB-Talente der Jahrgänge 2005 bis 2008 unter die Lupe genommen werden. 29 Feldspieler und vier Tormänner wurden einberufen.