Tiroler (82) landet mit Auto kopfüber in Bachbett

Spektakulärer Unfall am Montagabend in der Wildschönau im Tiroler Bezirk Kufstein: Ein 82-jähriger Einheimischer kam mit seinem Auto von einem Weg ab und stürzte in ein Bachbett. Der Pkw überschlug sich und der verletzte Lenker wurde im Wrack eingeklemmt. Ein Passant entdeckte das Fahrzeug und schlug sofort Alarm.