Unwetter zog über Land: A9 nur einspurig befahrbar

Am Sonntagabend suchten schon wieder starke Regenfälle die Steiermark heim. Vor allem der Raum nördlich von Graz war betroffen, etwa 180 Feuerwehrkräfte rückten in Graz-Umgebung aus. Besonders fatal: Erneut ging eine Mure bei Übelbach auf die A9-Pyhrnautobahn ab – diese musste in Richtung Süden gesperrt werden. Am Montagvormittag konnte eine Spur wieder freigegeben werden.